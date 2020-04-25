港今增兩宗確診均英國回港　8人出院後「復陽」再入院 (16:38)

張竹君表示，「復陽」病人大多在出院後因「自己有擔心」而沒有與家人同住，部分人入住酒店，亦有人曾外出。她說，大部分專家都認為，有關病人是體內殘餘病毒未清除，「未必有傳染性」，內地及韓國亦有同類個案，衛生防護中心擬於5月的科學委員會會議再討論相關個案。張竹君又說，衛生防護中心為「穩陣啲」，得知有關個案後會再追查及公布涉事病人行蹤，建議其住所及曾到地方進行清潔及消毒，病人的密切接觸者亦要檢疫。

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，至今有10多名確診者在出院後再入院，其中8人「復陽」。該8人再入院時，部分有腳腫、咳、喉嚨痕癢或呼吸不暢順等病徵，亦有人是無病徵。他表示，有關病人要再次在相隔最少24小時的連續兩次病毒檢測結果呈陰性、身體狀況許可，以及獲衛生防護中心確認後才可出院。

今日新增確診個案詳情：

個案1037

．18歲女子，英國留學，4月24日回港

．抵港後在亞洲國際博覽館留樣本，化驗結果陽性，由亞博送院

．與個案658及706有流行病學關連，3人均留學英國

個案1038

．61歲男子，一家六口與家傭到英國旅遊，4月7日回港

．病人的家傭及14個月大孫女早前已確診，病人被送入八鄉少年警訊中心改建的檢疫中心

．完成檢疫前再測試發現對新型冠狀病毒呈陽性送院，無病徵

．在檢疫中心同住的病人妻子因其他健康問題亦已入院

政府抗疫督導委員會專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌建議，若本港至5月7日前都沒有異常社區爆發，確診個案亦追蹤到源頭，政府可考慮逐步放寬防疫措施。張竹君回應表示，現時無特定標準界定何為疫情受控，不同專家有不同意見，但會參考世界衛生組織指引，例如輸入病例能否被控制。

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