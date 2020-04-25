警搗油尖兩無牌酒吧拘49人 (12:58)

調查期間酒吧負責人及職員一度阻撓警員進入，警方在酒吧內檢獲約140支啤酒及6支紅酒，總值約5000元。

另外，今日（25日）凌晨約1時，油尖警區特別職務隊人員根據線報及深入調查，搗破一間位於尖沙嘴柯士甸路3號的懷疑無牌酒吧。警方在酒吧內檢獲約35克懷疑氯胺酮、6克懷疑霹靂可卡因、17粒懷疑搖頭丸及7粒俗稱「五仔」的懷疑硝甲西泮，檢獲的毒品約值3.3萬元；另檢獲28支總值2.8萬元烈酒、207罐總值2100元的啤酒及現金約2萬元。

46歲男負責人涉嫌「販運危險藥物」、「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）（《規例》）被捕；3名年齡介乎25歲至42歲女職員則涉「販運危險藥物」、「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕。另外，年齡介乎18至58歲的24男15女酒吧顧客，則涉「販運危險藥物」及「在無領取牌照的地方飲酒」被捕，他們亦可能已違反「限聚令」（第599G章）。