DSE第二日　有考生試前不適嘔吐　自行棄考離場 (10:45)

位於葵芳的獅子會中學今日舉行組合科學（化學）考試，黃同學於試前因作嘔，衝出試場跑往洗手間，禮堂門外的教職員等黃同學離開洗手間後，即上前詢問他有否發燒及出現病徵，黃稱「想嘔」，最後獲發嘔吐袋。試場人員用屏風圍着他，將他與其他考生隔開，但未及開考，黃同學決定離場。穿上頭套及雨衣的校工立即進入洗手間清潔，並用消毒劑噴灑男廁；用過的屏風亦有消毒。

黃同學離開時向記者表示，此前未感不適，亦無發燒，但於試場突然嘔吐自己都感愕然，本來有屏風圍着仍然想應考，但因其他考生的目光及有傳媒拍攝，對他構成壓力，加上身體仍有不適決定離場，他對此感失落，「其實唔係好想，努力溫咗咁耐，但最尾冇得考」。離場後，黃同學表示會前往看醫生。

該校校長林日豐說，該考生通過體溫檢測。他亦認為該考生做了好榜樣，與試場人員溝通並作安排，認為考生健康最重要，並稱學校準備了10套屏風。

尹同學稱，離場同學坐得較遠，不算太擔心，但都憂慮可能感染病毒，認為「避唔到」，她之前已特意購入防禦性較強的口罩應試。

另外，林同學戴上防毒面罩到獅子會中學赴考，稱這種面罩防護能力較高，又可重覆使用，即使面罩較大型都無影響考試。他擔心試場人多，距離較近，使用面罩會較為安全。他亦額外準備10多個外科口罩備用。

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