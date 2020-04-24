港鐵︰西九站、羅湖落馬洲站何時重開視乎疫情 (22:52)

旅遊界議員姚思榮在會議上表示，本港近期疫情開始受控，質詢政府有否與內地部門商討恢復高鐵西九龍站、羅湖及落馬洲站的安排，以及恢復營運的準則。運房局副秘書長蔡傑銘表示，政府會考慮實際情況，「希望本土案例不再存在，內地情況要受控」，又說現時情況開始受控，但仍要考慮一些數據。港鐵商務總監楊美珍補充，重開上述車站，需要考慮不同情況，例如出入境人次，以決定載客量。

會議又討論政府早前宣布與港鐵各自撥出8億元作票價補貼，今年7月起提供票價八折優惠，為期半年，多名議員批評太遲推行，又指出港鐵去年賺取逾百億元利潤，仍要政府以公帑補貼，批評港鐵無誠意，要求未來兩年追加的2.55%票價「一筆勾銷」。

港鐵表示，由於涉及更改電腦系統，今次票價優惠包括重鐵、輕鐵及巴士，範圍廣泛，需時約8星期更改系統及測試，希望市民體諒。蔡傑銘指出，港鐵難以獨力承擔八折車費「咁大減幅」，港府亦要「在合適情況下」，提供「小小支援給港鐵」，能夠直接讓乘客受惠，認為做法合適。

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