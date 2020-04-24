口罩生產資助批出最後7生產線配額 (21:06)

商經局今日（24日）公布，已批出本地口罩生產資助計劃下最後7個生產線配額，當中最新獲批的公司之一，包括由行會成員、經民聯立法會議員林健鋒開設的口罩品牌「CareHK匯愛」。匯愛的兩條生產線合共獲500萬元資助，各條生產線每月平均向政府供應200萬個口罩，另可每月平均生產188萬個口罩供應本地市場。
景祥針織有限公司及宇宙發展集團有限公司亦首次獲批出配額，各有一條生產線獲資助分別300萬及250萬元，每月平均向政府供應110萬個及200萬個口罩。
另外，步創科技有限公司、國藥科技醫療用品有限公司及益成醫療用品有限公司繼早前獲批資助一條生產線外，今日再獲政府資助第二條生產線。
生產力促進局確認在全部15間獲批資助的公司中，有兩家剛取得測試報告，證明其生產的口罩達到ASTM F2100第一級的防護標準。當政府與這兩家公司簽訂資助協議並確認符合其他相關要求後，預計可於5月開始逐步向政府供應口罩。林健鋒早前曾向本報表示，匯愛生產的口罩經檢測後，已符合ASTM Level 1規格。
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