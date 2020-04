陳文慧向裁判官梁嘉琪表示,本月3日收到通知,知悉本案3日後進行裁決後,她和家人便開始遭受網絡滋擾,要求法庭記錄在案。惟梁官指出,案件現階段已審結,建議先休庭讓她準備,以向法庭解釋是否適合。

陳文慧在再開庭後,堅持要求法庭就事件作紀錄,強調其投訴只涉兩分鐘,亦與本案日後的程序有關,形容自己「have the right to be heard」(有權獲得別人聆聽)。梁官數次要求她解釋其投訴與本案的相關性,又問她事前有否索取律政司指示,陳文慧回應「唔可以講太多」,並承認事前沒通知律政司。

梁官認為陳文慧的個人情況另有合適渠道處理,她事前未索取律政司指示亦不合適,遂拒絕受理其申請。

