旅發局料業界疫情後現新常態　公共衛生勢成行程首要考慮 (16:48)

網上簡報會有接近1500名來自旅行社、景點、酒店、航空、零售、餐飲、會展、郵輪界別代表參與。彭耀佳稱，在新冠病毒疫情過後，旅行習慣預計會有轉變。旅遊目的地、交通工具、酒店等旅遊設施的公共衛生安全，將成為旅客首要考慮，旅客亦會較傾向選擇短途旅程，預訂行程時間將縮短。

旅發局又在會上分析不同客源市場的最新情況，當中認為隨內地民眾經過長期留家抗疫後，會更着重健康及親近大自然，因此稍後計劃出行時，較傾向挑選低健康風險的旅遊目的地。短途市場及新巿場方面，疫情過後會先以本土旅遊為主，外遊亦會緊接展開。至於長途市場，旅發局估計需要較長時間恢復，預計旅客最快在第四季起開始外遊。

另外，旅發局早前宣布撥出約4億元以支援業界進行宣傳，總幹事程鼎一表示，局方將透過三階段計劃重振本港旅遊業，但具體推展時間，仍需視乎疫情發展而定。

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