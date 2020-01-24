內會仍未選出正副主席　郭榮鑑：需議員集體智慧　李慧琼：迫使候選人退選可能犯法 (16:17)

內務委員會今日（24日）下午2時半開會，唯一議程是選舉正、副主席。郭榮鏗會後稱，無法預測何時選出主席，一再強調如何解決爭議需要所有議員集體智慧，希望大家用文明、有規有矩的方法處理，「不是見到有嘢唔鍾意就靠嚇，告呢個、DQ呢個」。他又稱，建制派包括建制派班長廖長江、原內會主席李慧琼都有去信內會，所以他需要處理。

原內會主席、競逐連任的民建聯李慧琼會前見記者，說收到4封議員來函及逾千市民來信，都是有關內會主席選舉的建議。被問到今日是否主持會議的公民黨郭榮鏗的最後機會，她說希望今日會議能盡快選出主席，否則相信議員、立法會主席或政府都會尋求其他方法解決。

至於她會否考慮退選，她說，去年10月立法會法律顧問給她的意見，是她只能決定會議日期及時間，議程要由新主席決定，「即使退一萬步」她退選亦未必能主持會議。她又指出，任何人用任何方法迫使候選人退選，都是不公義、不公道和可能犯法；她退選會令支持者失望，亦可能令民主派當選。

她表示，一直有就內會情況與立法會主席梁君彥和政務司長張建宗溝通，掌握梁君彥有就內會情況尋求外間法律意見，但她沒有更多信息。

陳克勤：各種解決內會困局方法已準備妥當

建制派副班長陳克勤會後稱，對郭榮鏗的做法非常憤怒、不滿，批評他藉議員提案拖延選舉主席的工作。他稱，各種解決內會困局方法已準備妥當，仍待了解梁君彥尋求的外界法律意見再做決定。

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