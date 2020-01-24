4人分別控襲警藏工具等准保釋　VTC生投訴遭警踢頭被拒送院 (16:33)

職業訓練局（VTC）學生翁子晏（19歲），被控於去年10月27日在九龍城述德街與太子道西交界，管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用，包括一個鐵槌、一支螺絲批、一個鉗子及一卷鐵線，以及一項管有物品意圖損壞財產，即一支黑色噴漆。

辯方投訴稱，被告在拘捕時沒有反抗，仍被警員用腳踢頭，曾短暫失去知覺，右邊面擦傷。被告到達警署後要求送院和洗傷口被拒，至48小時保釋後自行求醫。辯方續稱，拘留期間，有警員要求被告穿上特定的服飾拍照，並威脅「唔影就繼續困你喺停車場」。案件押後至6月19日再訊。

另外，報稱無業的林瑞廷（20歲）被控兩項控罪，指他於同日在九龍城品蘭街與界限街交界企圖襲警，以及管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用，即一個鉗子。案件押後至6月19日聽取答辯。

第三案件的被告為廖浩維（26歲）和梁匡堯（24歲），各被控一項管有物品意圖摧毁財產罪，即管有一把銀色扳手，梁匡堯另被控管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用，即管有一支「雷射筆」。案件押後至6月12日再訊。

所有被告獲准以原有現金、每周到警署報到一次等條件保釋。

其他報道︰區諾軒嗌咪敲盾襲警被判140小時社會服務令

其他報道︰被控暴動罪女保險經紀 遭加控違《禁蒙面法》

其他報道：應屆DSE生涉雷射筆照警 申保釋考試獲批須守宵禁令