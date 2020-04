張震遠涉串謀詐騙續自辯　稱指使交財務報告強調真確準時 (16:10)

張震遠自辯稱,內地商人戴麟懿答應注資後,戴所存入的支票全部彈票,不能兌現,最終商交所在2013年5月因資金不足,遭證監會除牌。張被問到,當初是否相信戴麟懿是「真誠」的投資者,張回應:「是。」

張震遠又透露,商交所2013年財困時,難以再覓得貸款,故不惜借數日制短期貸款,以供公司運作,坦言「盡量取我們能夠取得的」(we take what we can get)。

他又承認,曾指示蔡達英向證監會提交財務報告,因為這是蔡的職責,更說自己不清楚箇中細節,部分細節更是「看過控方文件才知道」。張震遠被問到,有否指示蔡提交虛假報告「造數」,他表示有敦促蔡提交報告,但一切必須 「真確」、「準時」,又說「不想他人批評我身為行會成員濫用職權,不跟隨證監會指引 」。

張震遠自辯未完,審訊下周一(27日)繼續。

