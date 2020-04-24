張震遠涉串謀詐騙續自辯　稱指使交財務報告強調真確準時 (16:10)

行政會議前成員兼商交所前主席張震遠涉嫌於2012至2013年間，串謀商交所時任財務總監蔡達英詐騙證監會一案，張震遠今日（24日）繼續在區域法院自辯。張震遠談及商交所案發時財困，不惜借數日制短期貸款。他又承認，曾指示蔡達英向證監會提交財務報告，但強調一切必須「真確」、「準時」，不想外界批評他身為行會成員而濫權。
張震遠自辯稱，內地商人戴麟懿答應注資後，戴所存入的支票全部彈票，不能兌現，最終商交所在2013年5月因資金不足，遭證監會除牌。張被問到，當初是否相信戴麟懿是「真誠」的投資者，張回應：「是。」
張震遠又透露，商交所2013年財困時，難以再覓得貸款，故不惜借數日制短期貸款，以供公司運作，坦言「盡量取我們能夠取得的」（we take what we can get）。
他又承認，曾指示蔡達英向證監會提交財務報告，因為這是蔡的職責，更說自己不清楚箇中細節，部分細節更是「看過控方文件才知道」。張震遠被問到，有否指示蔡提交虛假報告「造數」，他表示有敦促蔡提交報告，但一切必須 「真確」、「準時」，又說「不想他人批評我身為行會成員濫用職權，不跟隨證監會指引 」。
張震遠自辯未完，審訊下周一（27日）繼續。