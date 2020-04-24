15歲少年被控非法集結及蒙面　准保釋須準時上課交功課 (15:45)

4名被告均為學生，依次為傅泳琳（22歲）、林美珊（19歲）、袁靖恩（20歲）及一名15歲少年，同被控一項非法集結及一項在身處非法集結時使用蒙面物品。控罪指稱，他們於去年10月27日，在紅磡德安街與紅磡道交界參與非法集結，以及在身處非法集結時使用蒙面物品。首被告傅泳琳另再被控一項管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具，即一把槌子。

裁判官嚴舜儀准許所有被告以原有現金、不得離港、每周到警署報到一次等條件保釋。她另要求15歲被告需出席所有的網上課堂、準時交功課及遵守校規，要求被告下次提訊時要呈上學校提供文件，證明被告有遵守以上條件。

其他報道：應屆DSE生涉雷射筆照警 申保釋考試獲批須守宵禁令

其他報道：林子健上訴終院許可被拒絕 法官：沒合理成功上訴機會

其他報道：董梁籌組「再出發大聯盟」 李嘉誠唐英年同為發起人