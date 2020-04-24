青年辱國旗判服務令遭律政司覆核　上訴庭改判監禁20日 (16:11)

被告羅敏聰（21歲）早前承認去年9月22日在沙田新城市廣場和大會堂一帶，公開及故意以毁損、踐踏等方式侮辱國旗。原審裁判官李志豪當時考慮到被告認罪和沒有案底，加上其行為不涉焚毁國旗，最終判被告執行200小時社會服務令。

判辭由上訴庭首席法官潘兆初、法官朱芬齡及彭偉昌撰寫。判辭指出，本案情節嚴重，當時羅敏聰和其他人在新城市廣場叫口號，並抛高國旗；其間有示威者拱手搭橋，人龍一邊走，一邊踐踏國旗，法官形容他們「儼如在嬉戲」。

法官稱，羅敏聰的行為明顯表達對國旗的輕藐和污蔑，有鼓動其他人的效果，而案發於廣場中庭、東鐵沙田站及大會堂一帶，可見他不止在一個地方侮辱國旗。

法官在判辭中強調，羅敏聰把國旗放入垃圾車（有輪子的大型垃圾桶），是對國旗所象徵的國家尊嚴極大侮辱，而他把裝着國旗的垃圾車踢進水池，「有棄絕國旗的意味，更是嚴重的侮辱」。因此，法官認為原審裁判官的裁決有誤，撤銷原有的社會服務令，改判羅敏聰入獄20日。

律政司早前申請覆核刑期，邀請法庭就控罪的判刑臚列需要考慮的因素，例如侮辱程度、行為的多樣和持續性，以及被告的參與程度等。

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