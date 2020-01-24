DSE應考期間後方考生低聲咳嗽　前座考生稱感壓力 (14:25)

陳同學表示，考試期間發現坐在後方的考生有低聲咳嗽，感到擔心，只好專心盡快完成試卷離開，又稱因該考生咳嗽聲音不大，監考老師沒有聽到，故無處理情况。陳同學認為戴着口罩考試並不特別辛苦，只希望繼續保持身體健康，完成考試。

張同學表示為避免感染，已經一個多月無外出，今日終「出關」考試。她說在試場內「乜嘢都無掂過，乜都唔搞」，以保持衛生，只有對身分證時脫去口罩，而且過去每晚也會跟進疫情發展，以確保順利應考。

鍾同學說在試場內「咳咗幾聲，喉嚨痕」，又稱在試場內怕麻煩不敢喝水，亦怕耽誤考試時間。她認為，進入試場時先搓手，走過紅外線機探熱，過程沒有花太多時間。

考生：戴口罩有礙繪圖視線 影響發揮

位於中環半山的聖若瑟書院，有考生完成考試離場時稱，戴口罩有礙繪圖視線，擔心影響考試發揮。

考生林同學認為，視藝科畫紙較大，戴上口罩後阻擋部分視線，加上佩戴口罩呼吸較為侷促，影響繪畫進度，未能完全發揮實力。

考生何同學表示「鬆一口氣」，認為防疫措施「都可以」，惟離場時校方未有安排考生分批離場，擔心多人聚集增加染疫風險。

該校試場主任司徒仲弘稱，今日考試人數較少，故沒有安排考生分批離場，下周核心科目開考，會安排考生按座位分批離場，每批約十多人。他說，今日考試整體順利，有一名考生缺席，沒有學生因發燒被拒考，學生均有帶備兩張準考證及全程戴口罩。校方將會清潔考場的桌椅及牆壁，稍後校長、副校長及試場主任亦會再檢討考試流程安排。

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