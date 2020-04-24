將軍澳連儂牆斬傷3人　被告求情稱馬上自首官質疑　押後今午判刑 (13:28)

50歲導遊疑因失業，去年8月持牛肉刀在將軍澳連儂牆斬人，使3人受重傷，其中一名女記者右肺萎縮，一度命危。該名從內地移居香港的導遊早前承認3項有意圖而傷人罪，其代表律師今（24日）在區域法院求情，稱若非本港有「咁特別嘅動亂」，本案絕對不會發生。法官郭偉健聽罷求情，將判刑押後至下午3時半。
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被告洪震承認3項有意圖傷人罪，控罪指稱他去年8月20日在將軍澳景林邨及頌明苑的行人隧道，非法及惡意傷害黃靜美智子（26歲）、李玉鳳（35歲）和梁鎮杰（24歲）。醫療報告顯示，3名事主均受傷留院，其中黃靜美智子右肺萎縮，一度命危。
辯方求情表示，被告深感懊悔，對3名事主及廣大市民致歉，即使不期望獲原諒，仍希望3人早日康復。辯方續說，本港案發於史無前例的動亂之中，形容被告收入因而遭「杜絕」，「如果唔係香港有個咁特別嘅動亂，呢個不幸嘅事件絕對唔會發生」 。
惟辯方律師補充，有關「動亂」之說只是他個人演釋，並非被告原意，強調被告悔意十足，被告案發後馬上自首，希望獲額外減刑。
不過法官郭偉健稱，被告案發後逃往內地，其母致電告訴他「警察搵到上門」，他才折返自首，質疑辯方說法。