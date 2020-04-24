將軍澳連儂牆斬傷3人　被告求情稱馬上自首官質疑　押後今午判刑 (13:28)

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被告洪震承認3項有意圖傷人罪，控罪指稱他去年8月20日在將軍澳景林邨及頌明苑的行人隧道，非法及惡意傷害黃靜美智子（26歲）、李玉鳳（35歲）和梁鎮杰（24歲）。醫療報告顯示，3名事主均受傷留院，其中黃靜美智子右肺萎縮，一度命危。

辯方求情表示，被告深感懊悔，對3名事主及廣大市民致歉，即使不期望獲原諒，仍希望3人早日康復。辯方續說，本港案發於史無前例的動亂之中，形容被告收入因而遭「杜絕」，「如果唔係香港有個咁特別嘅動亂，呢個不幸嘅事件絕對唔會發生」 。

惟辯方律師補充，有關「動亂」之說只是他個人演釋，並非被告原意，強調被告悔意十足，被告案發後馬上自首，希望獲額外減刑。

不過法官郭偉健稱，被告案發後逃往內地，其母致電告訴他「警察搵到上門」，他才折返自首，質疑辯方說法。