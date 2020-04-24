警搗灣仔北角6非法賭檔拘11人　沒搓手液兼共用冰壺 (09:57)

被捕者當中，兩名分別35歲及58歲本地男為賭檔負責人，涉嫌管理賭博場所及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕，其中35歲賭檔負責人另涉藏毒和藏有工具可作吸食毒品用途被捕。警方行動期間，有6男3女（29至51歲）正於賭檔內聚賭，他們涉嫌在賭博場所內賭博被捕，其中一名32歲持雙程證女子另涉嫌逾期居留被捕。

警方表示，涉事賭檔均有黑幫背景，黑幫疑看中疫情期間持牌娛樂場所需關閉的命令，於舊式住宅及商廈設賭檔。6間賭檔面積均約500平方呎，其中1間前身為醫務所，但黑幫並無翻新，懷疑欲以此掩飾。

港島總區反黑組總督察謝子坤表示，涉事賭檔每間放有3至5部釣魚機，會聘請本地人作「對分仔」，透過向賭客派發彩金時對分抽佣獲利，賭檔更會提供免費劣質冰毒吸引賭客。謝指出該批賭檔衛生環境欠佳，沒有提供酒精搓手液，賭客聚賭時亦沒有戴口罩，更會共用冰壺吸毒，增加傳播疾病風險。

行動中，警方檢獲13部釣魚機、15部遊戲機、1部充值機、約4000元賭款、小量毒品及冰壺，所有被捕者現正被扣留調查。