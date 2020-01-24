DSE開考　有發燒考生到場未能應考【短片】 (09:55)

有家長帶同女兒到樂道中學試場，向校長表示女兒發燒，但教育局網頁不清晰，故到試場詢問。該家長表示，女兒昨晚開始發燒，體溫超過38度，今早有吃退燒藥，未知如何處理。校長邀請她們入校，半小時後她們自行離開，未有應考。

蔡康年表示，防疫措施上，學校安排的人手比教育局要求的多一倍，為考生探熱的過程順利，未有爭拗。校方並安排教師穿上保護衣照顧有病徵考生，操場上也擺放相隔一米的椅子讓考生休息。

在中環半山的聖若瑟書院，今早7時已有數名考生到達試場等候。有住在小西灣的考生表示因擔心交通擠塞，提早出門口，6時50分已到達。家住筲箕灣的何同學約7時到校，何同學稱今早特意在家額探兩次，確保低於38度，又多帶3個口罩，以備不時之需。考生林同學則擔心洗手間的衛生情況，會於試前較少人時去廁所。

居於試場附近的家長陳太則稱，昨晚已十分緊張，因擔心交通擠塞特意6時許起床，乘的士送女兒到試場。她稱過去一周每日準時觀看疫情記者會，擔心有社區爆發，令考試再添變數。

聖若瑟書院校長程景坡稱，該試場有31名考生，認為今年考生「挑戰特別大」，校方已於洗手間安排更多洗手液，又設告示提醒排隊考生相隔一米，並會加強清潔洗手間。

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