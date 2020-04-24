陳肇始：疫情未算受控　放鬆限聚令「不夠穩陣」 (00:00)

陳肇始表示，本港仍有零星本地個案，疫情未算受控。目前在關口減少人流、隔離確診者、追蹤密切接觸者等措施，難以「滴水不漏」，因部分患者沒病徵，已有人在政策實施前回港，須慎防社區爆發，實施限聚令是希望減少市民社交接觸，「我們看到過去10天少了個案，但立刻放鬆措施的話不夠穩陣……」。

考慮放寬3因素：28天無本地個案 醫局衛署承受力 海外疫情

至於何時才能放寬限聚令，陳肇始說要考慮多個因素，包括是否連續28天沒有本地個案，另要考慮醫管局和衛生署的承受能力，以及海外疫情。另外，要預留空間應對突發事件，她擔心老人院、外傭群組出現爆發，以及「鑽石公主號」郵輪事件再現等，「就算有計劃應變，都會令到情況突然好緊張」。港府亦會考慮有些設施可否重開，以及調整在家工作幅度，「大家都忍得好辛苦，所以要有收有放」。

詳情見周五《明報》報道。

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