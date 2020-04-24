陳肇始：疫情未算受控　放鬆限聚令「不夠穩陣」 (00:00)

新型冠狀病毒肺炎全球疫情未受控，港府延長原定昨日（23日）屆滿的「限聚令」14天。食物及衛生局長陳肇始接受本報訪問時表示，知道市民「忍得好辛苦」，但本港疫情未算受控，立刻放鬆措施「不夠穩陣」，放寬時要考慮本港是否連續28天沒本地個案、醫管局和衛生署的承受能力，以及海外疫情三大因素。至於限聚令會否影響未來的六四晚會及七一遊行，她說：「日後再有大型活動，我覺得要留意疫情，否則會令到之前做的工作功虧一簣。」
陳肇始表示，本港仍有零星本地個案，疫情未算受控。目前在關口減少人流、隔離確診者、追蹤密切接觸者等措施，難以「滴水不漏」，因部分患者沒病徵，已有人在政策實施前回港，須慎防社區爆發，實施限聚令是希望減少市民社交接觸，「我們看到過去10天少了個案，但立刻放鬆措施的話不夠穩陣……」。
考慮放寬3因素：28天無本地個案 醫局衛署承受力 海外疫情
至於何時才能放寬限聚令，陳肇始說要考慮多個因素，包括是否連續28天沒有本地個案，另要考慮醫管局和衛生署的承受能力，以及海外疫情。另外，要預留空間應對突發事件，她擔心老人院、外傭群組出現爆發，以及「鑽石公主號」郵輪事件再現等，「就算有計劃應變，都會令到情況突然好緊張」。港府亦會考慮有些設施可否重開，以及調整在家工作幅度，「大家都忍得好辛苦，所以要有收有放」。
詳情見周五《明報》報道。
新冠肺炎 相關報道：
相關字詞﹕陳肇始 限聚令 疫情 抗疫新階段 新冠肺炎 新冠病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 2019冠狀病毒病 編輯推介