劏房租管小組下周三舉行首次會議 (21:47)

研究小組共有13名成員，由地產代理監管局主席梁永祥擔任主席，任期為18個月，至2021年10月。政府會派出5名代表列席小組會議，包括運房局副局長、發展局副局長等。運房局早前回覆財委會質詢指出，小組會就劏房引入租管的顧問研究招標，目標於明年上半年完成，整項研究預算開支約860萬元。

研究小組成員之一、公屋聯會總幹事招國偉表示，小組下周三於政總舉行首次會議，首要工作包括定出研究範圍，例如釐定「劏房」定義等。他期望今次小組完成11次會議後「可以有成果」，不止停留討論劏房引入租管是否可行，而是如何推出一個令各方都能接受的租管方案。

民主黨立法會議員尹兆堅認為，租管及租金津貼「缺一不可」，目前政府宣布推出租津，但未有租管下已收到有劏房戶求助，稱業主將會加租，劏房戶未見其利反受其害，建議研究小組加快進程，完成研究報告後盡快推出租管。

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