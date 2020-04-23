市建局推遲公務員合作社重建　因疫情影響人口凍結登記 (19:40)

市區重建局原定今年首季推出公務員合作社重建項目，主席周松崗指出，由於疫情關係，未能開展需要市建局員工上門的人口凍結登記，故兩個公務員合作社重建項目都需要推遲，但其他工作都已準備就緒。他續指出，連同兩個公務員合作社項目，上一個財政年度有3個項目未能如期推展，加上今年另外兩個準備推出的項目，預計今個年度內將有5個項目啟動。
華懋旗下公司投得東京街/福榮街項目
至於市建局東京街/福榮街發展項目，周松崗今（23日）公布，將與華懋集團旗下的參明有限公司的全資附屬公司——添誼有限公司合作發展，該公司以9.128億元投得項目，為是次項目出價最高的投標者。
4安置大廈及已收購物業租戶 6至9月租金寬減75％
因應疫情影響商戶生意，市建局亦推出逾1億元的租金寬減，4個安置大廈項目以及重建項目內已收購物業的租戶，於6至9月的租金可獲75%寬減，有350個租戶受惠；而發展項目、保育及活化項目內市市建局持有商舖物業的租戶，亦可在4至9月獲75%租金寬減，有90租戶受惠；至於市建局與發展商合作推展項目內的商舖租戶，市建局會考慮受疫情影響較大的行業，如零售業、餐廳等，提供上限75%的租金寬減。
市建局行政總監韋志成表示，會預支部分市建局工程或顧問合約的款項，涉及2500萬元，亦會加快今年招聘100名員工的工作，在疫情下協助業界和社會。
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