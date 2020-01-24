海關沙洲截兩躉船　檢650萬元走私凍肉拘15男 (16:15)

海關有組織罪案調查科特別調查課監督李艷萍表示，昨晚本港海面天氣惡劣，狂風暴雨，走私集團利用惡劣天氣作掩護，以兩艘躉船到機場三跑地盤對開沙洲海域，把大量凍肉搬運到從內地駛至的快艇。海關昨晚派出逾百名人員到該水域截查及圍捕，成功截獲兩艘躉船。

海關拘捕船上年齡介乎23至65歲的15名本地男子，涉嫌參與走私活動。行動中，海關合共檢獲162公噸急凍牛肉及牛內臟，市值約650萬元，該批凍肉分別來自美國和印度，為本年海關破獲的5宗走私凍肉案中最大宗。

港口及海域科海域突擊及策略規劃組指揮官黃雅綸表示，是次涉案海域為沙洲以南，該區與香港水域邊界距離不足2海浬，走私快艇往往以超過時速40海浬行駛，逃往內地僅需要2分鐘，因此海關特別部署多艘高速截擊艇及區域巡邏船加入截擊，成功截獲兩艘躉船。

黃雅綸說，該批凍肉未經檢疫，運輸過程沒有保持冷凍，可能含有致病菌、有食物安全隱患；若流入內地市場，相信可避關稅及增值稅9%至79%，以及逃避內地因應印度牛皮膚病疫情所實施的禁運。