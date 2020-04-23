解釋削減區議會撥款　徐英偉：加減看情況 (15:00)

薛永恒：感謝楊偉雄任內貢獻創科界

徐英偉表示，民生項目無分背景，現屆民主派區議員佔八成多，接觸的區議員來自各種背景，「他們很主動，希望未來多溝通甚至見面」，會安排會面聆聽對區議會的期望。

有記者問及若有區議員涉違規，會否不發放薪酬，徐英偉稱區議會操作是按照條例，冀區議員向全港市民服務、同心抗疫。

本報今日報道，徐英偉妻子涉把物業業權轉售丈夫、「甩名」後再以首置身分入市，徐英件稱政府官員所有投資買賣都有既定程序；至於前任局長劉江華去向，他稱彼此關係密切、近日有碰面，料未來也會經常碰面。

薛永恒未有正面回應楊偉雄是否「被離任」，稱「楊局長離任時，我跟他見過面」，親自感謝他多年為創科界的貢獻，「期望楊局長離任後，可以有多點私人空間，多陪家人」。至於會否保留現任的副局長和政治助理，薛永恒表示，期待與他們繼續合作。

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