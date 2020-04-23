本港增兩宗新冠病毒確診　均曾外遊 (16:45)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君今午（23日）在記者會表示，本港今日新增兩宗新型冠狀病毒確診個案，累計有1035宗確診及一宗疑似個案。兩名新增確診患者均為男子，分別27歲及58歲，均曾外遊。
個案1035
．27歲
．居於上環四方街3號
．3月16日在外地時有不適，20日沒有味覺和嗅覺
．4月16日由法國返港，在亞博留唾液樣本後回家，結果呈陽性，已入瑪麗醫院
．太太檢測後呈陰性，入住檢疫中心
個案1036
．58歲
．居於跑馬地藍塘道5至7號
．3月24日由美國乘國泰CX893回港
．3月26日家居檢疫期間曾咳嗽、失去味覺
．4月6日完成家居檢疫，之後曾到香港會所大廈上班，沒有接觸其他人
．4月9日在中環萬邦行看牙醫剝牙，牙醫及人員有保護裝備，會安排檢測
．稍後時間往文華東方酒店剪頭髮，衛生署認為髮型屋接觸者感染風險低
．4月21日留樣本檢測後呈陽性
．為其住所清潔的3人須接受檢疫
食物及衛生局副局長徐德義表示，昨日（22日）所有通宵等候化驗結果、在機場抵港的人全部入住九龍城富豪東方酒店，共有286人入住，檢測全部呈陰性，他們已陸續離開酒店。
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