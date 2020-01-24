華仁土製炸彈案　IVE生涉有意圖傷人被拒保釋　另涉管有兒童色情物品 (13:58)

警方前晚（21日）於秀茂坪拘捕一名20歲男學生，檢獲一批與去年港島華仁書院山坡土製炸彈部分裝置極相似的電路板，經調查後相信他涉嫌專責設計、分發及供應引爆裝置，控以一項有意圖而傷人及一項管有兒童色情物品罪，今（23日）被解往觀塘裁判法院提堂。裁判官押後案件至7月2日，待控方繼續調查，包括分析在被告家搜獲的電子部件與華仁炸彈案是否有關，以及在其電話內找到的色情物品。被告被拒保釋，還押懲教署看管。
被告蔡凱明（20歲）為香港專業教育學院（IVE）機械工程系學生，控罪指稱他於2019年12月8日在香港與黃振強、吳智鴻、張俊富、張銘裕、嚴文謙、蘇緯軒和彭軍壕及其他人，串謀非法及惡意傷害香港警務人員，意圖使他們身體受嚴重傷害；控罪另指稱他在今年4月21日，在其秀茂坪住所內管有兒童色情物品、即150張照片及7段影片。
控方指出，在被告家中搜得槍支、炸彈及電子部件，警誡下有作出某些招認。辯方申請保釋，稱他需要網上上課及做小組報告，還押會影響學業，家中零件只為學業需要，但控方稱被告對電子零件知識強，不排除他與其他在逃的人有聯繫，以及有可能重犯。署理主任裁判官徐綺薇終拒絕被告保釋。
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