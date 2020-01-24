華仁土製炸彈案　IVE生涉有意圖傷人被拒保釋　另涉管有兒童色情物品 (13:58)

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被告蔡凱明（20歲）為香港專業教育學院（IVE）機械工程系學生，控罪指稱他於2019年12月8日在香港與黃振強、吳智鴻、張俊富、張銘裕、嚴文謙、蘇緯軒和彭軍壕及其他人，串謀非法及惡意傷害香港警務人員，意圖使他們身體受嚴重傷害；控罪另指稱他在今年4月21日，在其秀茂坪住所內管有兒童色情物品、即150張照片及7段影片。

控方指出，在被告家中搜得槍支、炸彈及電子部件，警誡下有作出某些招認。辯方申請保釋，稱他需要網上上課及做小組報告，還押會影響學業，家中零件只為學業需要，但控方稱被告對電子零件知識強，不排除他與其他在逃的人有聯繫，以及有可能重犯。署理主任裁判官徐綺薇終拒絕被告保釋。

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