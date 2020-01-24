【DSE】文憑試周五開考　交通增班次、試場防疫措施注意一覽 (11:17)

中學文憑試（DSE）周五（24日）開考，公共交通工具在考試日增加班次。因應新型冠狀病毒疫情，考評局亦提醒考生注意試場防疫措施。本文綜合上述資訊，助文憑試考生順利應試。
公共交通加強服務
．港鐵：各主要線路在文憑試舉行期間，將分別提早於6時15分至6時30分起逐步加密班次，預計每日早上繁忙時段最多可額外提供約30班列車服務。
．九巴：文憑試期間恢復18條服務學校區的巴士路線，亦會回復53條行經學校的主要區內巴士線原來服務班次，並因應客量加強服務。
．城巴及新巴：加強共9條路線服務，以及於7個考試日（4月24日、27至29日；5月2日、4至5日）恢復共13條學校路線的部分班次。
．嶼巴會於東涌區內學校舉辦文憑試的14個考試日（4月24日、25日、27日及28日；5月2日、4日、7日、11日、16日、18日、20日、21日、23日及25日）恢復3條及加強兩條區內路線的部分班次。
＊巴士路線詳情請參考附圖。
考評局應試貼士
．試場會實施防疫措施，建議考生於早上7時50分或之前到達試場
．進入試場前，戴上口罩及使用酒精搓手液清潔雙手
．預先填妥「考生健康申報表」，交予監考員檢查
考試期間病倒
．如有發燒或有急性呼吸道感染的病徵，不應到試場，應及早求診
．考試前應致電考評局備案，立即求診並取得醫生證明書或相關證明文件證明病況
．若考生在考試中途需送院治理，試場主任會提供協助，並聯絡考評局和提交報告
．考生本人可於考試日起計21曆日內，提供有效的醫生證明書或相關證明文件，向考評局就有關科目／卷別申請成績評估。成績評估不設科目數目的限制
因病留院
．若獲得主診醫生書面同意可申請在醫院應考
．考生或其代表應在有關科目開考前最少一個工作天，攜同由考生簽署的授權書及相關證明文件到考評局申請
更多應考資訊，可瀏覽blog.hkeaa.edu.hk。