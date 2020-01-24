【DSE】文憑試周五開考　交通增班次、試場防疫措施注意一覽 (11:17)

公共交通加強服務

．港鐵：各主要線路在文憑試舉行期間，將分別提早於6時15分至6時30分起逐步加密班次，預計每日早上繁忙時段最多可額外提供約30班列車服務。

．九巴：文憑試期間恢復18條服務學校區的巴士路線，亦會回復53條行經學校的主要區內巴士線原來服務班次，並因應客量加強服務。

．城巴及新巴：加強共9條路線服務，以及於7個考試日（4月24日、27至29日；5月2日、4至5日）恢復共13條學校路線的部分班次。

．嶼巴會於東涌區內學校舉辦文憑試的14個考試日（4月24日、25日、27日及28日；5月2日、4日、7日、11日、16日、18日、20日、21日、23日及25日）恢復3條及加強兩條區內路線的部分班次。

＊巴士路線詳情請參考附圖。

考評局應試貼士

．試場會實施防疫措施，建議考生於早上7時50分或之前到達試場

．進入試場前，戴上口罩及使用酒精搓手液清潔雙手

．預先填妥「考生健康申報表」，交予監考員檢查

考試期間病倒

．如有發燒或有急性呼吸道感染的病徵，不應到試場，應及早求診

．考試前應致電考評局備案，立即求診並取得醫生證明書或相關證明文件證明病況

．若考生在考試中途需送院治理，試場主任會提供協助，並聯絡考評局和提交報告

．考生本人可於考試日起計21曆日內，提供有效的醫生證明書或相關證明文件，向考評局就有關科目／卷別申請成績評估。成績評估不設科目數目的限制

因病留院

．若獲得主診醫生書面同意可申請在醫院應考

．考生或其代表應在有關科目開考前最少一個工作天，攜同由考生簽署的授權書及相關證明文件到考評局申請

更多應考資訊，可瀏覽blog.hkeaa.edu.hk。

（運輸署、文憑試快線）