「珀麗灣客運」將停辦中環線　暫停取消機場線 (22:00)

運輸署回覆稱，珀客4條居民巴士線客運營業證有效期本月30日屆滿，珀客已向署方提交往來青衣及葵芳的巴士線續牌申請，但署方目前未接獲機場線及中環線的申請。運輸署表示，會密切監察馬灣居民巴士的服務情況，並在需要時協助馬灣居民與珀客商討。

珀麗灣業委會批評新鴻基背棄提供適切交通的承諾，有居民稱，平日倚靠中環線到港島區上、下班，若中環線取消，需要到青衣轉港鐵到中環，再轉小巴。

珀客表示，受新型冠狀病毒疫情影響，整體乘客量下跌逾40%，中環線超過40%班次客量只有1人或沒有乘客，決定在牌照屆滿後停辦；機場線需求大減逾70%，但與業委會商討後決定暫停取消機場線，於早上及傍晚繁忙時間共提供12班巴士服務，相信可滿足現時逾60%乘客需求，並稱會在機場恢復正常後檢視安排。

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