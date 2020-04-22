勞顧會勞方促暫緩輸外勞　資方：僱主質疑非討論調整最低工資時機 (21:00)

勞工顧問委員會今午（22日）開會討論新型冠狀病毒肺炎疫情對勞工影響，勞顧會勞方委員鄧家彪表示，勞方會上表達三大訴求，包括要求政府聚焦支援失業者、把新冠肺炎納入法定職業病保障，亦要求勞工處暫緩補充輸入勞工計劃，認為現時「一工難求」，冀僱主把工作職位留予本地人，保障本地就業。
勞顧會資方委員郭振華歡迎政府第二輪措施，但認為仍需補漏拾遺，並指出目前紓緩措施不足，冀政府有計劃重振經濟。對於勞工要求暫緩輸入外勞，他認同現階段審批要更嚴謹，應以本地僱員優先，但不能一刀切，因為有僱主可能找不到本地僱員。
最低工資每兩年一檢，最低工資委員會今日展開新一輪諮詢。鄧家彪呼籲僱主共渡時艱，相信可在理性氣氛下談判，勞工界需再討論。他承認今年是自最低工資2011年立法以來經濟環境最困難的一年，但希望仍可以上調最低工資，認為一旦下調，「只會令僱員雪上加霜」。
郭振華稱，調整最低工資的幅度，視乎社會及經濟環境等因素，要確保如何令經濟持續發展，同時不影響勞動市場失衡，需再討論，但相信今年談判特別難。被問到是否認為要凍結最低工資，他說資方沒前設立場，又提到不少僱主質疑目前並非合適討論調整最低工資的時機。
新冠肺炎 相關報道：
限聚令延長兩周 警擬不批五一遊行 警消息：疫下或引公安例拒六四晚會
相關字詞﹕勞工顧問委員會 勞僱會 新冠肺炎 勞方 資方 支援失業者 法定職業病保障 暫緩補充輸入勞工計劃 調整最低工資 編輯推介