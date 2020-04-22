勞顧會勞方促暫緩輸外勞　資方：僱主質疑非討論調整最低工資時機 (21:00)

勞顧會資方委員郭振華歡迎政府第二輪措施，但認為仍需補漏拾遺，並指出目前紓緩措施不足，冀政府有計劃重振經濟。對於勞工要求暫緩輸入外勞，他認同現階段審批要更嚴謹，應以本地僱員優先，但不能一刀切，因為有僱主可能找不到本地僱員。

最低工資每兩年一檢，最低工資委員會今日展開新一輪諮詢。鄧家彪呼籲僱主共渡時艱，相信可在理性氣氛下談判，勞工界需再討論。他承認今年是自最低工資2011年立法以來經濟環境最困難的一年，但希望仍可以上調最低工資，認為一旦下調，「只會令僱員雪上加霜」。

郭振華稱，調整最低工資的幅度，視乎社會及經濟環境等因素，要確保如何令經濟持續發展，同時不影響勞動市場失衡，需再討論，但相信今年談判特別難。被問到是否認為要凍結最低工資，他說資方沒前設立場，又提到不少僱主質疑目前並非合適討論調整最低工資的時機。

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