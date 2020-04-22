5新任局長履歷一文睇清 (14:15)

國務院今日（22日）根據特首林鄭月娥的提名，委任5名局長。5名新任局長之中，由政制及內地事務局長調任公務員事務局長的聶德權，本身已在問責班子，他與由入境處長晉身問責團隊、任政制局長的曾國衞，近月曾帶隊赴內地及海外協助因新型冠狀病毒疫情而滯留的港人。徐英偉和許正宇都是民建聯成員，其中許正宇去年才加入民建聯，是已故民政事務局前副局長許曉暉的胞弟。創新及科技局長薛永恒則是工程師出身。