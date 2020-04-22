5新任局長履歷一文睇清 (14:15)

國務院今日（22日）根據特首林鄭月娥的提名，委任5名局長。5名新任局長之中，由政制及內地事務局長調任公務員事務局長的聶德權，本身已在問責班子，他與由入境處長晉身問責團隊、任政制局長的曾國衞，近月曾帶隊赴內地及海外協助因新型冠狀病毒疫情而滯留的港人。徐英偉和許正宇都是民建聯成員，其中許正宇去年才加入民建聯，是已故民政事務局前副局長許曉暉的胞弟。創新及科技局長薛永恒則是工程師出身。
5名新任局長履歷：
公務員事務局長聶德權（55歲）
．1986年8月加入政府，任職政務職系，2011年4月月晉升首長級甲級政務官
．2009年8月至2016年7月：先後出任社會福利署長、政務司長私人辦公室專員（特別職務）、政府新聞處長、食物及衛生局常任秘書長（衛生）
．2017年7月：政制及內地事務局長
民政事務局長徐英偉（43歲）
．加入政府前曾任職銀行界
．2008年6月至2012年6月、2012年9月至2017年6月：民政事務局長政治助理
．2017年8月：勞工及福利局副局長
政制及內地事務局長曾國衞（56歲）
．1987年4月：前人民入境事務處助理入境事務主任
．2014年7月：入境事務處副處長
．2016年4月：入境事務處長
財經事務及庫務局長許正宇（43歲）
．1999年至2003年：政務主任，曾被調派到經濟發展科、駐京辦和民政事務總署
．2003年：離開政府後曾任職銀行界，其後在香港交易所工作
．2019年：香港金融發展局行政總監
創新及科技局長薛永恒（58歲）
．1984年9月：加入政府任職助理機電工程師
．2011年9月：機電工程署副署長
．2017年10月：機電工程署長
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