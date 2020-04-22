曾國衞：將推進立會選舉　推廣憲法《基本法》【短片】 (14:23)

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政制及內地事務局長曾國衞表示，感謝中央及特首對他的信任，他形容今次是全新的挑戰，相信過去在政府的行政經驗和內地部委的合作及相處，有助他勝任新職位。他稱未來工作重點是要推進落實重要選舉，包括立法會選舉及明年選舉委員會界別分組選舉，確保公開公正地進行，並加強推廣憲法及《基本法》的宣傳及教育工作；而為了盡快在疫情後振興經濟，他會加強協調及推廣大灣區發展工作。

公務員事務局長聶德權稱，過去34年在政府團隊工作，形容公務員是維持香港有效管治及安定繁榮的中流砥柱，會帶領全港公務員支持及配合特首施政。

民政事務局長徐英偉表示，逢周日會教打欖球，今年七人欖球賽要延遲，民政事務局會爭取這類大型體育活動及盛事繼續在香港舉行。他表示會帶領該局加強與社區各界合作、溝通，在大家同心協力下，有信心在疫情中「守得住、撐得過」。

財經事務及庫務局長許正宇表示，當前香港面對困難及挑戰，但相信香港「金融基因」未變，希望利用香港聯繫內地及國際的特點，做好創新科技。他亦引用歌曲《香港心》歌詞，期望大家以愛心、決心、堅忍、勇氣及鬥心，同心做事。

創新及科技局長薛永恒稱，會加推動香港創科發展及協作工作，促成創新科技「落地」，加強培訓人才。

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