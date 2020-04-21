元朗7．21事件9個月　兩男被捕　放狗市民遭票控違限聚令 (23:49)

【23:49】晚上11時許，警方在元朗又新街及阜財街交界截查6人，向他們發出違反限聚令告票，每人罰款2000元，其中兩人身穿義務急救員的紅色背心。

義務急救員李先生稱，他和另一急救員當時看到警方舉藍旗警告，離開期間被警方截查，加上另外兩名放狗市民，以及警方從遠處帶來另外兩人，「搵埋6個人」。李先生強調眾人互不認識，認為警方執法不合理，亦無給予他們解釋機會，批評警方以限聚令打壓集會自由，會作出抗辯。

【22:47】晚上近10時，警員在元朗鳳翔路一行人天橋上截停數名市民，警告他們違反「限聚令」，並驅趕記者離開。警員向其中兩名男子施放胡椒噴霧，其後拘捕兩人，鎖上手扣帶上警車。

警員另在建樂街油站附近截查一批青少年，其中兩名14歲少年和警員口角，被警員警告非法集結會帶署調查，兩少年其後放行。

晚上10時38分及44分，警方兩度在又新街及阜財街交界舉藍旗，警告在場者非法集結。

【20:56】大批防暴警員在西鐵元朗站戒備，並截查多名市民。晚上7時許，一名男子在元朗站下的巴士總站持有寫着「驅除共黨 還我香港」字畫，一名身穿社民連T恤的女子上前舉機拍攝，被防暴警員舉起大支裝胡椒噴霧對着其臉部，驅趕她離開。

約20多名市民則在元朗YOHO MALL商場靜坐，他們高舉「光復香港 時代革命」旗幟、反修例標語、唱反修例歌曲及高叫口號，地上貼有特首林鄭月娥、立法會議員何君堯等肖像。