O記拘3男檢5槍　警稱廣源邨被捕男拒大律師代表 (18:25)

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，被捕3人報稱工人及氣槍店員工，部分部件為真槍部件，至於是否可以發射有待軍械鑑證。他又稱，兩個軍用夜視鏡在一氣槍店檢獲，輸入戰略物資需要領牌。他指，被捕者為野戰（war game）發燒友，檢獲的槍械屬高度危險，作簡單改動即可發射，正調查槍械用途。

李桂華又主動解釋廣源邨的拘捕行動。他說，當時警員持搜查令到有關單位進行拘捕，但戶主拒絕開門，警員「強行入內」。他又稱，有自稱大律師女子多次要求見被捕男子，警員在屋內問他是否希望該律師提供法律支援，惟他拒絕。

被捕者到達警署後，李桂華說該名大律師再次要求見被捕者，警員將被捕男子帶到大律師面前，在值日官前當面拒絕該大律師代表。

他又提及有區議員多次拍門要求入內，又召救護員到場，「構唔構成浪費公眾資源，大家自己衡量；同埋我相信當時佢哋唔會覺得裏面有人受傷」。至於有區議員致電警民關係主任，對方指當時警方正處理家庭糾紛，李桂華回應「唔係太留意」。