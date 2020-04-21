港大研究：網上學習或擴大學生數碼鴻溝　影響學術表現 (17:34)

新型冠狀病毒疫情下學校推展網上教學，港大研究發現，本港中小學生之間有極大數碼鴻溝，在不同學校以及校內學生之間，數碼能力均有明顯差異，而網上教學愈趨普遍，或加深學生之間的差異。
有關研究為期5年，首輪數據在2018/19學年以能力測試及問卷形式收集，共超過2000名小三、中一及中三學生，以及約360名教師參與。研究其中一個方向為測試學生數碼能力，如在網上搜尋資料、評估網上資訊是否可信等。
研究發現，不同學校學生的數碼能力有巨大差異，在整體表現最好的學校，逾75%學生的能力，勝於整體表現最差學校之中能力最好的四分之一學生。研究亦指出，同校同級學生之間亦會出現能力差異，而差距在中學較明顯。
負責研究的港大教育學院教育應用資訊科技發展研究中心副主任羅陸慧英稱，擔心停課期間學校依賴網上學習，會擴大學生之間的數碼鴻溝，影響學生學術表現。她建議制訂數碼能力課程框架，以跨學科形式推行，加強學生有關能力。
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