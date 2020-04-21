男子重擊內地女子頭部致重創　官不滿主控未足夠跟進事主現狀 (13:47)

被告伍康華（24歲）報稱侍應，他承認於2018年12月20日凌晨在西貢勝記海鮮酒家外襲擊女子楊曼曼（28歲）。控方透露，事主頭部重傷，鼻骨、眼窩、面頰均有骨折，留院16天出院，惟她之後返回內地，未有返港覆診。

控方表示，未能獲得內地醫生報告，只呈上該女子的一些要求，例如聲稱希望索取「住院費24萬」、「整容費」等。法官彭中屏回應稱，相關文件「唔清唔楚」，但認同事主有權向法庭申訴，進一步詢問控方有否索取其他較客觀的資料。

控方說沒有，直言「那麼（資料）不作（判刑）比重」。彭官即斥，「你作為主控官，你叫我唔理佢呀？」，「我覺得主控官咁做係唔啱嘅！」

彭官更邀請事主母親上庭，她稱辯方只願賠償兩萬元，但「我個女喺香港嘅醫院都醫咗18萬（元）」，又說「個女依家大腦都有問題」。

其他報道：《左右紅藍綠》一集「煽動仇恨」 通訊局嚴重警告港台

其他報道：研公務員須宣誓 羅智光：暑假前交報告 工會憂增政治壓力