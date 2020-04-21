無牌酒吧負責人認違「禁酒吧令」囚兩個月 (12:52)

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3名被告依次為陳華琨（36歲）、彭維杰（24歲）和霍豪斌（33歲）。3人在控罪書報稱是裝修工人，不過控方案情指出，首被告是涉案酒吧的負責人，其餘兩人是酒吧員工，時薪50元。

3名被告同被控一項無牌售賣酒類罪。首被告另被控一項「為售賣而無牌管有酒類」罪，以及一項「餐飲業務負責人沒有遵從食物及衛生局局長根據法例第599章附屬法例F第6（1）條發出的指示」，稱他沒有關閉供人就地享用酒類的處所。

3人無律師代表，認罪後自行求情稱，希望法庭給予機會。署理主任裁判官蘇文隆問及首被告是否知悉政府在疫情下勒令酒吧停業，首被告表示知道。蘇官追問他為何明知故犯，他說目前沒有工作。

蘇官就首被告的3項罪名，分別判囚兩星期、四星期及兩個月，同期執行。其餘兩人判監兩星期、緩刑一年。

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