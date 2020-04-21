林鄭月娥就港府發新聞稿混亂致歉　強調兩辦對港事務有發言權 (12:00)

她表示，現時問題核心是部分立法會議員，特別是公民黨郭榮鏗，在立會惡意拉布，罔顧公眾利益，影響運作，偏離立會在《基本法》之下應履行的職責。

現時討論偏離核心污衊中央機構角色

她承認，關於《基本法》第22條及中聯辦的定位，政府在過往不同文件中立場並不完全清晰一致，但現時立場非常清晰，兩辦是代表中央在香港的機構，獲中央授權處理香港事務，有權有責去監督落實《基本法》，但現時的討論偏離問題核心，惡意污衊中央機構在香港扮演的角色，她強調中聯辦一直確切履行職責，沒有干預香港依法自行管理的事務。林鄭月娥亦稱，中央賦予香港有高度自治權，但不代表中央失去自身監督權力。

基本法起草委員、民主黨創黨主席李柱銘今早接受港台節目訪問時則表示，特區政府現時連發新聞稿的權都沒有，他認為港府官員應捍衛香港的制度。李柱銘日前曾表示港澳辦和中聯辦都應受22條規管，他在節目中形容，發夢也想不到這條文引起如此多的解釋，他起草《基本法》時認為條文清晰，不覺得有什麼問題。

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