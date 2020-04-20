政府再發稿解釋對「兩辦」立場　聶德權facebook致歉 (23:20)

政制局晚上的新聞稿表示：

．18日下午發出第一篇新聞稿，題為「政府回應傳媒就兩辦言論查詢」，由於新聞稿關於「中聯辦是中央政府根據《基本法》第22條第二款設立的三個機構之一」的陳述與事實不符，因此在同日晚上向傳媒發出修正稿。

．《基本法》第22條第二款列明，「中央各部門、各省、自治區、直轄市如需在香港特別行政區設立機構，須徵得香港特別行政區政府同意並經中央人民政府批准。」

．中聯辦的前身是新華社香港分社，成立於1947年5月，一直作為中央人民政府的派出機構在港履行有關職責。香港回歸後，新華社香港分社作為中央授權的工作機構繼續存在。1999年12月，國務院決定把新華社香港分社改名為中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室，簡稱中聯辦。因此，中聯辦並非根據《基本法》第22條第二款設立。

．隨後在4月19日凌晨發出的第三篇新聞稿，目的是解釋有關修改，同時指出外交部駐港特派員公署和解放軍駐港部隊是分別根據《基本法》第13條和第14條設立。

．所有中央駐港機構及其人員，包括中聯辦、外交部駐港特派員公署和解放軍駐港部隊，必須按照「一國兩制」的原則，嚴格遵守《基本法》和香港法律，依法履行職責。

．中聯辦獲中央授權專責處理香港事務，有權力和責任代表中央政府，就涉及中央與特區關係、《基本法》的正確實施、政治體制的正常運作、關於社會整體利益的事宜等重大事項表達意見，行使監督權。在履行有關職責時，不存在干預香港特區根據《基本法》自行管理的事務。

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