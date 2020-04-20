污點證人指證張震遠指使向證監說謊　否認為換取減刑 (20:30)

行政會議前成員兼商交所前主席張震遠涉嫌於2012至13年間，串謀商交所時任財務總監蔡達英詐騙證監會一案，今年1月初開審，預計30日審結，惟法庭因疫情停擺，審訊因此暫停近3個月，至今日（20日）恢復。案件中早前認罪的時任商交所財政總監蔡達英，繼續以污點證人出庭作供，證實商交所案發時陷財困，並直認他曾受張震遠指使向證監會「講大話」。辯方質疑蔡達英指證張震遠只為「取悅法官」，換取判刑折扣，他堅稱「𠵱個唔係我intention（意圖）」。
蔡達英被盤問下指出，由於商交所陷財困，當時公司上下均渴望找到投資者，以達收支平衡。他憶述，2013年他得悉商人戴麟懿願意向商交所注資，甚至開出2.5億港元支票，猶如「黑暗中找到曙光」，詎料支票無法兌現。蔡達英說，當初沒想到該商人竟沒有足夠資金。
蔡達英又承認，曾就商交所帳目向證監會「講大話」，解釋只為避免證監會進一步查問。他否認與張震遠串謀說謊，但表示「就算係（說謊），只係跟張生指示做」。
辯方資深大律師郭棟明質疑，蔡達英一直不願合作，直至前年認罪後卻改變初衷，願意指證張震遠，懷疑他庭上所述是為了「取悅法官」，以換判刑折扣。蔡達英回應稱，「𠵱個唔係我intention（意圖）。」
至於庭上提及的戴麟懿，翻查資料，他涉使用虛假銀行支票詐騙商交所，2014年被定罪，判監3年。審訊明日繼續。