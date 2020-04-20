元朗大會堂董事：助改善財政　員工無需自願捐薪 (20:15)

大會堂表示，機構於新春後因應疫情維持有限度開放，由於活動停頓，機構由2月起收入驟減，在仍然支付同工全薪下，每月均錄得赤字。

大會堂稱機構管理層預計疫情影響會持續至暑假，商討了數個減少赤字的方案，並曾諮詢同工其中的方案，以及了解他們的意願，以向董事會反映，其間並未有要求同工簽署任何同意書。董事會在今日開會後，決定協助改善現時的財政問題，不會向員工提出自願捐款的方案。

社會福利機構員工會總幹事邱智恆說，未有收到大會堂相關回覆，歡迎董事會決定不要求員工減薪，惟仍憂慮大會堂財政狀况不改善，之後會繼續有裁員情况甚或倒閉，影響地區服務，會繼續要求社署介入了解機構運作。

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