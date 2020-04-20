麗晶花園改密碼兩住客圍警車　獲撤控自簽守行為1年 (18:15)

兩名被告依次為在社福界工作的林志興（35歲）及郵政局合約員工凌承宗（26歲），皆為麗晶花園居民。

控方同意案情指出，當晚居民包圍管業處時，一名管理公司經理不適，警員接報到場後，將該經理送院，其間警方被居民包圍及用粗言穢語咒罵。

當時現場3輛警車準備離場時，林志興走向其中一名在場的警員，大叫「死黑警，嚟打我啦，X你老X」，並叫其他示威者包圍警車。車上警員隨即下車追截林志興並將他制服，林志興一度激烈掙扎，被捕後未能向警方出示身分證，在警誡下保持緘默。

凌承宗則在林志興被制服時，走向另一輛警車，並大呼「死黑警，放咗佢啦，X你老X」，又大力打向警車左邊，他稍後亦被警方制服，在警誡下表示「好嬲」，然後同樣保持緘默。兩人當時的情況均被在場警員拍下。

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