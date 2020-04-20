張竹君連續72日出席記者會　消息：張竹君今天沒休假 (17:23)

本港確診數字雖然進入單位數，但張竹君近日在記者會上，一直不忘呼籲市民對疫情不要鬆懈：

4月11日，縱橫遊表示預計5月9日重新會有首個旅行團到內地，張竹君提醒市民不要掉以輕心，不要外遊。翌日，縱橫遊響應衛生署呼籲，取消所有旅行團至6月19日。

4月12日，本港新增4宗新型冠狀病毒確診個案，為3月16日以來單日確診首度回落至單位數。張竹君當時表示，確診宗數是反映一兩周前情况，且海外仍有爆發，不能說疫情已受控，呼籲市民勿掉以輕心。

4月15日，張竹君在疫情記者會表示，今次疫情可能會持續很長時間，「可能戴口罩和社交距離都會變常態，暫時未能預測疫情到何時完結、會不會完結，大家要有心理準備會是漫長戰爭」。

對於張竹君的工作量，早在上月底已有記者向她提問，她當時帶笑回應「多謝關心」，又說衛生署所有人，包括署長、總監，或者其他大家看不見的同事，不少人的工作時間較她更長。

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