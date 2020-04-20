張竹君連續72日出席記者會　張竹君今天沒休假 (17:23)

【20:20】荷蘭駐港總領事館今日向香港治療新型冠狀病毒肺炎病人的公立醫院、醫院管理局及衛生防護中心送出1.2萬支鮮花。沒有放假的張竹君在衛生防護中心代表同事接受了鮮花。

【17:23】本港確診數字雖然進入單位數，但張竹君近日在記者會上，一直不忘呼籲市民對疫情不要鬆懈：

4月11日，縱橫遊表示預計5月9日重新會有首個旅行團到內地，張竹君提醒市民不要掉以輕心，不要外遊。翌日，縱橫遊響應衛生署呼籲，取消所有旅行團至6月19日。

4月12日，本港新增4宗新型冠狀病毒確診個案，為3月16日以來單日確診首度回落至單位數。張竹君當時表示，確診宗數是反映一兩周前情况，且海外仍有爆發，不能說疫情已受控，呼籲市民勿掉以輕心。

4月15日，張竹君在疫情記者會表示，今次疫情可能會持續很長時間，「可能戴口罩和社交距離都會變常態，暫時未能預測疫情到何時完結、會不會完結，大家要有心理準備會是漫長戰爭」。

對於張竹君的工作量，早在上月底已有記者向她提問，她當時帶笑回應「多謝關心」，又說衛生署所有人，包括署長、總監，或者其他大家看不見的同事，不少人的工作時間較她更長。

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