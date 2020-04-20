灣仔警總收寄處長炸彈信件　內藏附電池裝置一度冒煙 (17:50)

灣仔軍器廠街警察總部及深水埗警察體育遊樂會，先後於本月7日及9日收到可疑白色粉末的信件，是次案件為本月內第3宗針對警方的懷疑藏有危險品信件或物品的案件。

港島總區刑事總部高級警司（刑事）吳頴詩指出，今日上午10時20分，警察總部收到一封寄予警務處長鄧炳強的信件，負責處理信件的同事聞到信件傳出強烈易燃物品氣味，故通知上司。爆炸品處理課到場，發現該信內有一爆炸裝置，將其處理後檢走作進一步化驗，事件中無人受傷。她指出，今次是首次收到針對警務處長的爆炸品信件，有關行為極不負責任，公然挑戰執法機關，予以強烈譴責。

警方高級爆炸品處理主任馬偉德指出，該爆炸裝置為一個土製炸彈，當時任何人打開信封即會引爆該炸彈，開信者在信件一至兩呎範圍內會受傷。他說，這款炸彈體積細小，亦不需要很多炸藥，與過往大半年內檢獲的炸彈設計不同，設計炸彈的人是針對收信人的面部、眼部及雙手，而同類炸藥亦廣為全世界不同恐怖分子使用。他又指出，該炸彈有煙冒出，當時正在半運作中。