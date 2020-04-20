港府徵用富豪東方酒店　供晚間機場抵港者候檢測結果 (18:17)

【18:05】港府表示，新安排實施後，乘搭清晨及上午抵港航班的乘客被收集深喉唾液樣本後，將留在該中心等候結果，乘客將於同日獲得檢測結果；若在下午或晚上抵港的乘客，由於檢測將不會同日完成，他們將被安排乘坐專車到富豪東方酒店等候檢測結果，酒店會提供基本膳食。

若檢測結果呈陰性，他們將獲准離開酒店並立即返回家居或到指定地點繼續完成14天強制檢疫；確診者和密切接觸者將分別直接由救護車及政府安排的車輛送住醫院和指定檢疫中心。食環署將對確診者入住的房間進行徹底清潔和消毒。港府又強調，有關安排不會對酒店所處的社區帶來額外風險。

警大型水馬電閘封酒店 附近禁泊車

【16:15】至下午4時，警方到場以大型水馬及電閘封鎖整座酒店，並驅趕附近停泊的車輛，包括傳媒採訪車。

黃大仙區議員溫子眾及施德來於2時許到酒店了解。溫子眾表示，他指現時仍有大量住客未返回酒店取行李離開，酒店大堂仍有約40件行李等候認領。溫子眾指出，其選區東頭邨正正位於酒店旁，事前政府未有諮詢，自己至今早才得知酒店被徵用：「間酒店咁近民居，我唔知政府發咗咩神經。」

住客梁先生同樣因寓所裝修而入住富豪東方酒店，入住9日後遭逼遷。他說，自己因遷就工作地點才入住九龍城富豪東方酒店，一直未接獲通知，至今早自己如常出門，於大堂量體溫才獲口頭通知事件，認為酒店應早點通知住客，以免住客狼狽離開：「關於疫情就冇所謂，但早啲通知就好啲囉。」

九龍城區議會主席蕭亮聲表示，自己今早看新聞才得知酒店被徵用，有不少區內街坊表示憂慮。他稱，下午曾致電食衛局副局長徐德義了解，對方稱富豪東方酒店被徵用作晚間機場抵港者等候檢疫結果之用，區議會各議員正研究跟進方案。

【14:50】本報今早前往富豪東方酒店了解，發現大批住客拖着行李匆忙離開酒店，部分人帶同最少4件大型行李，離開時非常狼狽。酒店職員拒絕沒有房卡的人進入酒店，稱暫時不再出租房間。現場有消息指出，酒店於今中午12時後正式被政府徵用，住客將會被安排入住沙田麗豪酒店及尖沙嘴富豪九龍酒店。

住客李太表示，她早前向富豪東方酒店租用兩房間，並簽下4個月租約，但入住僅一周即被逼遷，現時要親友請假前來協助遷往尖沙嘴富豪九龍酒店。她指出，一直未接到酒店通知，至今早落樓拍門卡時發現門卡失效，向職員求助才獲告知中午12時後酒店將成為檢疫中心，她批評酒店和當局安排失當：「政府同酒店唔係噚晚先傾，有乜理由到今朝我問起先通知？」

另一女住客表示，自己因寓所裝修才入住富豪東方酒店，入住約一個月突然遭逼遷，不滿酒店沒安排她轉入住其他酒店，現時唯有帶同兩件行李四出覓落腳點。

記者嘗試到富豪東方酒店官方網頁預訂房間，發現由即日起至8月31日均沒有房間提供，只能預約9月1日或以後入住。