富豪東方酒店疑被徵作檢疫中心　大批住客匆忙遷離 (14:50)

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港指檢疫中心長期供不應求，今早（20日）有消息傳出稱，政府已徵用九龍城富豪東方酒店作檢疫中心，大批住客需於今日中午前離開酒店，有住客批評當局及酒店處理失當。本報正向衛生署及富豪酒店查詢事件。
本報今早前往富豪東方酒店了解，發現大批住客拖着行李匆忙離開酒店，部分人帶同最少4件大型行李，離開時非常狼狽。酒店職員拒絕沒有房卡的人進入酒店，稱暫時不再出租房間。現場有消息指出，酒店於今中午12時後正式被政府徵用，住客將會被安排入住沙田麗豪酒店及尖沙嘴富豪九龍酒店。
住客李太表示，她早前向富豪東方酒店租用兩房間，並簽下4個月租約，但入住僅一周即被逼遷，現時要親友請假前來協助遷往尖沙嘴富豪九龍酒店。她指出，一直未接到酒店通知，至今早落樓拍門卡時發現門卡失效，向職員求助才獲告知中午12時後酒店將成為檢疫中心，她批評酒店和當局安排失當：「政府同酒店唔係噚晚先傾，有乜理由到今朝我問起先通知？」
另一女住客表示，自己因寓所裝修才入住富豪東方酒店，入住約一個月突然遭逼遷，不滿酒店沒安排她轉入住其他酒店，現時唯有帶同兩件行李四出覓落腳點。
記者嘗試到富豪東方酒店官方網頁預訂房間，發現由即日起至8月31日均沒有房間提供，只能預約9月1日或以後入住。
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