富豪東方酒店疑被徵作檢疫中心　區議員引述當局：供晚間機場抵港者候檢測結果 (16:15)

警大型水馬電閘封酒店 附近禁泊車

【16:15】至下午4時，警方到場以大型水馬及電閘封鎖整座酒店，並驅趕附近停泊的車輛，包括傳媒採訪車。

黃大仙區議員溫子眾及施德來於2時許到酒店了解。溫子眾表示，他指現時仍有大量住客未返回酒店取行李離開，酒店大堂仍有約40件行李等候認領。溫子眾指出，其選區東頭邨正正位於酒店旁，事前政府未有諮詢，自己至今早才得知酒店被徵用：「間酒店咁近民居，我唔知政府發咗咩神經。」

住客梁先生同樣因寓所裝修而入住富豪東方酒店，入住9日後遭逼遷。他說，自己因遷就工作地點才入住九龍城富豪東方酒店，一直未接獲通知，至今早自己如常出門，於大堂量體溫才獲口頭通知事件，認為酒店應早點通知住客，以免住客狼狽離開：「關於疫情就冇所謂，但早啲通知就好啲囉。」

九龍城區議會主席蕭亮聲表示，自己今早看新聞才得知酒店被徵用，有不少區內街坊表示憂慮。他稱，下午曾致電食衛局副局長徐德義了解，對方稱富豪東方酒店被徵用作晚間機場抵港者等候檢疫結果之用，區議會各議員正研究跟進方案。

【14:50】本報今早前往富豪東方酒店了解，發現大批住客拖着行李匆忙離開酒店，部分人帶同最少4件大型行李，離開時非常狼狽。酒店職員拒絕沒有房卡的人進入酒店，稱暫時不再出租房間。現場有消息指出，酒店於今中午12時後正式被政府徵用，住客將會被安排入住沙田麗豪酒店及尖沙嘴富豪九龍酒店。

住客李太表示，她早前向富豪東方酒店租用兩房間，並簽下4個月租約，但入住僅一周即被逼遷，現時要親友請假前來協助遷往尖沙嘴富豪九龍酒店。她指出，一直未接到酒店通知，至今早落樓拍門卡時發現門卡失效，向職員求助才獲告知中午12時後酒店將成為檢疫中心，她批評酒店和當局安排失當：「政府同酒店唔係噚晚先傾，有乜理由到今朝我問起先通知？」

另一女住客表示，自己因寓所裝修才入住富豪東方酒店，入住約一個月突然遭逼遷，不滿酒店沒安排她轉入住其他酒店，現時唯有帶同兩件行李四出覓落腳點。

記者嘗試到富豪東方酒店官方網頁預訂房間，發現由即日起至8月31日均沒有房間提供，只能預約9月1日或以後入住。