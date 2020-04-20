團結香港基金：政府低估房屋需求增長　料公屋輪候時間增至6年以上 (14:36)

去年《長遠房屋策略》（長策）制定的未來十年房屋總供應量進一步調低至43萬，政府解釋是因為住戶數目淨增長下跌。團結香港基金的研究報告指出，長策推算方法有問題，團結香港基金研究員潘灝儀表示，政府的估算依靠統計處的預測，按過往平均家庭住戶人數的趨勢，來估算未來的平均家庭住戶人數，這會持續壓抑住戶的增長。土地及房屋研究主管葉文祺解釋，說情况就如現時香港人已吃不飽，但政府看你吃不飽也沒有餓死，所以未來都不用提供更多食物。政府預計未來10年房屋需求為43萬伙，即每年約4.3萬伙，但報告估計每年應要達至6萬伙。
報告指出，私樓供應出現「斷崖」，去年私人住宅落成量比2018年急跌33%，只有14,093伙。葉文祺說，疫情下的情况更令人憂慮，稱1月是3年來首次「零動工」，加上物流影響，現時已有兩個原本準備賣樓花的樓盤將延遲2至6個月才落成，擔心未來私樓供應會繼續短缺，未來5年每年只有1.6萬個單位供應。
報告亦預測，未來10年會欠缺6.6萬伙公營房屋單位，會令公屋平均輪候時間由現時5.4年增至6年以上。潘灝儀認為政府更改用地規劃及發展緩慢，她以油塘碧雲道兩個地盤為例，地盤甲早於2011年已改劃為住宅用地，但一直沒有進展，待2014年附近的地盤乙也完成改劃後，土木工程拓展署才開始為兩個地盤進行可行性研究，現時預計最早要2026年才落成，前後需時15年。
報告提出多項建議，希望政府可精簡土地及房屋發展程序，如設立類似土地共享先導計劃的中央小組，一站式協調及協助土地發展及改劃，亦期望政府可以披露更多公營房屋發展的進度。
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