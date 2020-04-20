團結香港基金：政府低估房屋需求增長　料公屋輪候時間增至6年以上 (14:36)

報告指出，私樓供應出現「斷崖」，去年私人住宅落成量比2018年急跌33%，只有14,093伙。葉文祺說，疫情下的情况更令人憂慮，稱1月是3年來首次「零動工」，加上物流影響，現時已有兩個原本準備賣樓花的樓盤將延遲2至6個月才落成，擔心未來私樓供應會繼續短缺，未來5年每年只有1.6萬個單位供應。

報告亦預測，未來10年會欠缺6.6萬伙公營房屋單位，會令公屋平均輪候時間由現時5.4年增至6年以上。潘灝儀認為政府更改用地規劃及發展緩慢，她以油塘碧雲道兩個地盤為例，地盤甲早於2011年已改劃為住宅用地，但一直沒有進展，待2014年附近的地盤乙也完成改劃後，土木工程拓展署才開始為兩個地盤進行可行性研究，現時預計最早要2026年才落成，前後需時15年。

報告提出多項建議，希望政府可精簡土地及房屋發展程序，如設立類似土地共享先導計劃的中央小組，一站式協調及協助土地發展及改劃，亦期望政府可以披露更多公營房屋發展的進度。

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