歐耀佳：世衛處理新冠肺炎疫情表現差　林順潮：反應合適很多批評屬「事後孔明」 (16:20)

國際醫療人道救援組織醫生歐耀佳今日（19日）在港台節目《城市論壇》批評，世衛在處理疫情上有很大問題，當初就算被誤導疫情，理應有能力判斷到資訊。但他強調世衛在發展中國家有不少公共衛生支援項目，涉瘧疾、愛滋病等，將削減撥款會對服務有很大影響。他擔憂第三波疫情會在發展中國家出現，相關國家醫療系統脆弱，病毒快速測試劑也不夠，認為現階段很需要國際合作及有魄力的國際組織領導。

港區全國人大代表、眼科醫生林順潮表示，美國暫停撥款「是很不好的姿態」，會影響不少發展中國家。他認為世衛已做了大量工作處理疫情，一直的反應合適亦負責任，整體上他對世衛工作是肯定的。他表示，很多針對世衛的批評屬「事後孔明」，例如對封關等意見。不過，他也說，世衛可按現有機制檢討，令將來可做得更好。

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