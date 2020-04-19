屯門無牌酒吧違令營業　警拘21人包括負責人 (10:25)

凌晨零時許，警員突擊搜查屯門建發街一工業大廈內懷疑無牌經營的酒吧，檢獲約值1500元的306罐啤酒，以及約6克約值3400元的懷疑氯胺酮（俗稱K仔）。

36歲酒吧男負責人涉嫌違反上述《規例》、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」、「無牌售賣酒類飲品」及「販運危險藥物」被捕。另兩名分別24歲及33歲的酒吧男職員，涉嫌「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」、「無牌售賣酒類飲品」及「販運危險藥物」被捕；酒吧內年齡介乎17至41歲的13男5女顧客，則涉嫌「在無領取牌照的地方飲酒」被捕。

該名酒吧負責人已被控以一項違反《規例》罪、一項「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」罪及一項「無牌售賣酒類飲品」罪；兩名酒吧職員則被控以一項「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」罪及一項「無牌售賣酒類飲品」罪。案件將於周二（22日）在屯門裁判法院提堂。其餘被捕男女現正被扣留調查。

警方表示，涉事酒吧面積約1000呎，空間及衛生環境欠佳，顧客亦可能已違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》。