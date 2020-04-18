72歲吳靄儀首被起訴　稱情勢愈惡劣法律界愈要堅決為港人爭自由 (22:50)

近期常有聲音認為「法治已死」，吳靄儀指出，維護法治向來是「很艱難的工程」，情勢愈惡劣，法律界就愈要堅決為當事人辯護、為香港人爭取自由，不可放棄。

吳靄儀說，自己今年72歲，首次經歷整個拘捕及被起訴的程序，即使她作為大律師，若非有律師團隊幫忙，也會感到無助，今日的經歷讓她想像到其他人在同類程序中，會有沉重的心理壓力，亦使她更明白被捕人有律師協助是非常重要，希望她今次被捕可令更多人了解，法律界多年來爭取要有法援律師在警署協助被捕人是重要的法律服務。她又表示，希望所有香港人都能安全地享有應有的法律權利。

吳靄儀曾任前立法局及多屆立法會議員，亦曾出任公民黨副主席；她並曾擔任《明報》督印人。去年反修訂《逃犯條例》運動期間成立、支援反修例示威者的「612人道支援基金」，吳靄儀是基金信託人之一。

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