中聯辦稱兩辦不受基本法22條所限　港府：中聯辦須遵守基本法及香港法律 (23:38)

【19:20】中聯辦一周內接連批評立法會議員郭榮鏗主持內會手法，以及稱「反對派」要為反對政府抗疫基金行為「埋單」後，昨（17日）在網站刊文稱，國務院港澳辦和中聯辦（兩辦）不是《基本法》第22條所指一般意義的「中央人民政府所屬各部門」，故有權就立法會事務等發聲及行使監督權。特區政府發言人今日（18日）指出，中聯辦是中央政府在香港根據《基本法》第22條設立的3個機構之一，中聯辦及其人員均須按照22條第三款，遵守香港特別行政區的法律。

政府：中聯辦有權代表中央表達意見

政府發言人稱，中聯辦獲中央授權專責處理香港事務，有權力和責任代表中央政府，就涉及中央與特區關係、《基本法》的正確實施、政治體制的正常運作、關於社會整體利益的事宜等重大事項，表達意見和，行使監督權，故兩辦就內會長時間未能選出主席表達意見和關注是理所當然，「完全符合在『一國兩制』下的憲制秩序，並非干預香港根據《基本法》自行管理的事務」。

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