入境人數減少　亞博醫管局檢測中心停用 (16:50)

醫管局自上月20日起，在亞洲國際博覽館設立臨時檢測中心，檢測有上呼吸道感染徵狀的入境者。醫管局發言人表示，新安排能集中人手於醫院提供服務。在急症室接受檢測的人，一般需要數小時等候結果。

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，亞博檢測中心分開醫管局及衛生署兩部分，醫管局因人流減少，故將有病徵個案轉送醫院；衛生署部分會繼續運作，負責為歐美等地外來旅客及上午抵港者採集樣本，他們亦需留下等候檢測結果。

張竹君稱，將於下周一（20日）起試行，旅客除於亞博留下深喉唾液樣本作檢測，亦會獲發樣本瓶，在完成14天檢疫期前要再留唾液樣本作病毒檢測，並蒐集資料，研究呈陽性比率及哪些人有較高風險。

新冠肺炎 相關報道：

多間大學高層捐薪一成支援學生

立法會財委會通過第二輪防疫抗疫基金撥款